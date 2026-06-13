¡Fuerte impacto! Conductor y scooter sufren accidente en zona 10 (video)

Ambos conductores resultaron lesionados por el fuerte impacto.
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Un video se ha viralizado de un accidente que sufrió una persona a bordo de un scooter luego de que fuera impactado por un motorista al momento de circular en Avenida Reforma, zona 10.
En las imágenes se observa que la calle está despejada al momento en que el usuario de scooter decide cruzarla.
De repente aparece un motorista, quien continua su marcha generando que ambos se encontrarán e impactarán.
La persona a bordo del scooter salió expulsada, cayendo frente a otro motorista que frenó inmediatamente y evitó arrollar al joven que convalecía de dolor sobre el asfalto.
Ambas personas fueron socorridas y atendidas tras resultar gravemente heridas.