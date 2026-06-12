¡Prepárate! Lluvias y tormentas eléctricas para el fin de semana en Guatemala

Las mañanas estarán cálidas, pero las lluvias continuarán en gran parte del país.
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Las lluvias continuarán durante el fin de semana en gran parte del territorio nacional, según el pronóstico meteorológico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh).
Las condiciones estarán acompañadas de ambiente cálido y húmedo durante el día. Habrá niebla o neblina en las primeras horas de la mañana y durante la noche en varias regiones del país.
Las precipitaciones se esperan principalmente por la tarde y noche, cuando se prevé el desarrollo de nubosidad y tormentas eléctricas.
Los mayores acumulados podrían registrarse en la región del Pacífico, donde se pronostican lluvias de moderadas a fuertes, mientras que en el centro, norte, Caribe, Verapaces y oriente también existe alta probabilidad de aguaceros acompañados de actividad eléctrica.
Causas y prevención
De acuerdo con los expertos, estas condiciones están asociadas a factores locales, sistemas de baja presión y al paso o acercamiento de ondas del este, fenómenos que favorecerán la persistencia de las lluvias durante los próximos días.
Las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomiendan mantenerse atentos a los boletines oficiales, ya que las precipitaciones podrían provocar crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, derrumbes en carreteras y lahares en la cadena volcánica.