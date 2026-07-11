Upamecano y Saliba se ausentan del entrenamiento de la selección francesa

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La selección francesa encendió momentáneamente las alertas a pocos días de enfrentar a España en las semifinales del Mundial.

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Los defensores Dayot Upamecano y William Saliba no participaron este sábado en el entrenamiento colectivo de los Bleus, según informó el diario francés L'Équipe.

Tras disfrutar de una jornada de descanso el viernes, la selección gala regresó a los entrenamientos en la Universidad de Bentley, en Waltham, donde completó su penúltima sesión antes de viajar a Dallas. Allí buscará el martes el boleto a la final.

El cuadro galo sigue preparándose para el cruce contra la Roja. (Foto: AFP)

Saliba sigue un programa especial desde el inicio del torneo debido a molestias en la espalda, por lo que ha trabajado con una carga reducida.

En el caso de Upamecano, su ausencia estaría relacionada con un dolor en un pie y respondería únicamente a una medida de precaución para controlar su estado físico.

De acuerdo con el medio francés, por ahora no existe preocupación sobre la participación de ambos centrales frente a la Roja.

El conjunto subcampeón del mundo entrenará por última vez el domingo en Boston. (Foto: AFP)

El resto del plantel trabajó con normalidad. Los titulares en la victoria 2-0 ante Marruecos realizaron ejercicios separados de los suplentes durante el inicio de la práctica.

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El equipo dirigido por Didier Deschamps volverá a entrenarse este domingo por la mañana antes de abandonar su campamento base y viajar rumbo a Texas, en un vuelo de aproximadamente cuatro horas.

*Con información de L'Équipe