España llega a semifinales del Mundial con seis jugadores sin disputar minutos

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A dos partidos de concluir el Mundial, seis jugadores de la selección española aún no han debutado en el torneo.

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Alejandro Grimaldo, Eric García, Martín Zubimendi, Víctor Muñoz y los porteros David Raya y Joan García siguen sin disputar un solo minuto bajo las órdenes de Luis de la Fuente.

La Roja ha jugado seis encuentros y el seleccionador ya ha utilizado a 20 de los 26 convocados, pero ese grupo de seis continúa esperando una oportunidad en la recta final del campeonato.

La continuidad de Cucurella ha impedido que Alejandro Grimaldo sume minutos en el Mundial. (Foto: AFP)

Uno de los casos más llamativos es el de Zubimendi. El mediocampista del Arsenal ha quedado relegado por la presencia de Rodri, indiscutible para el técnico.

De la Fuente incluso lo calificó recientemente como "el segundo mejor jugador del mundo" en esa posición, solo por detrás del centrocampista del Manchester City.

Grimaldo tampoco ha logrado encontrar espacio en un equipo donde Marc Cucurella ha disputado todos los minutos del torneo.

Y ya van 6 .#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/Rc14CtXXha — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 11, 2026

El lateral admitió hace unos días que la falta de participación ha sido difícil de asimilar. "Claro que me gustaría jugar, pero respeto las decisiones del entrenador. Me preparo para cuando llegue mi momento", afirmó.

Eric García, convocado a última hora, tampoco ha tenido oportunidades, mientras que Víctor Muñoz comenzó el Mundial lesionado y apenas quedó disponible en las últimas semanas.

En la portería, la continuidad de Unai Simón ha dejado sin opciones a David Raya y Joan García. Con las semifinales y una posible final por disputar, los seis aún esperan estrenarse en la Copa del Mundo.

La jerarquía de Rodri ha dejado a Zubimendi sin debutar en la Copa del Mundo. (Foto: AFP)

Los que más han jugado

Marc Cucurella: 614 minutos:

Pau Cubarsí: 614 minutos.

Unai Simón: 614 minutos.

Aymeric Laporte: 610 minutos.

Rodrigo Hernández: 605 minutos.

*Con información de agencias