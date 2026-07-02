DT de Cabo Verde: "¿Argentina de Messi? Es el partido de nuestra vida"

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El entrenador de Cabo Verde, Pedro "Bubista" Leitão, aseguró este jueves que su equipo afronta "sin nada que temer" el partido de dieciseisavos de final del viernes en Miami, pese a medirse ante Argentina, la vigente campeona del mundo.

"Estamos tranquilos porque llegamos hasta aquí por mérito propio y no hay nada que temer ni que preocuparnos tanto", declaró Bubista en conferencia de prensa en la ciudad de Miami, en alusión a la histórica clasificación para esta ronda en su primer Mundial.

"Sabemos la importancia del partido que tenemos, que es el partido de nuestra vida, pero vamos a disfrutar y dar lo mejor", agregó el técnico caboverdiano.

Los africanos están ilusionados por llegar a estas instancias de un Mundial. (Foto: AFP)

Bubista negó que su equipo llegue acomplejado ante el rival, pese a la diferencia de palmarés contra la tricampeona del Mundo.

"No hay otro pensamiento que no sea intentar superar esta fase ", añadió el seleccionador, cuyo equipo se clasificó como segundo del grupo H por detrás de España y dejando fuera a Uruguay y Arabia Saudita.