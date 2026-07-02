VIDEO: la reacción de Messi ante controles de seguridad en aeropuerto se hace viral

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El jugador argentino pasó por un estricto control de seguridad en el aeropuerto de Kansas, Estados Unidos, y su reacción no pasó desapercibida.

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La Selección de Argentina viajó rumbo a Miami, Florida, para para disputar los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Cabo Verde.

Pero, antes de abordar, los jugadores pasaron por un estricto control de seguridad en el aeropuerto de Kansas. Un video que circula en redes sociales muestra la reacción de Messi al momento de la revisión.

Al argentino le causa gracia ver cómo una agente de seguridad les pide hasta la maleta para revisarla. En las imágenes, se observa que le piden que se siente para revisarle los pies con un detector de metales.

Messi se ríe con sus compañeros por la revisión realizada. Cabe recordar que Messi juega en la MLS de Estados Unidos y está acostumbrado a los protocolos de seguridad de ese país, por lo que la revisión actual, debió parecerle extrema.

Además, un objeto curioso fue hallado en una de las maletas, lo que provocó las carcajadas del argentino. Se trata de un Magiclick, el clásico encendedor manual de chispa muy usado en los hogares argentinos.

Mira aquí el video:

¡Ni Messi se salva de los controles de seguridad en el aeropuerto! ✈️



Lionel Messi se hizo viral por su divertida reacción durante una revisión en el aeropuerto de Kansas, antes de viajar a Miami para disputar los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Cabo Verde.… — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) July 2, 2026

Para el enfrentamiento de este viernes, lejos de anticipar el equipo titular, Scaloni fue especialmente cuidadoso.

Entregó un total de 13 pecheras: diez correspondieron a los habituales titulares de campo y las tres restantes quedaron en manos de los jugadores que compiten por un lugar en el once inicial.