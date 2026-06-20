DT de Costa de Marfil avisa a Alemania: “Venimos a ganar”

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Emerse Faé, seleccionador de Costa de Marfil, encendió el duelo de mañana ante Alemania (2:00 p. m.) al advertir en conferencia de prensa que su equipo no viene a ver jugar a los teutones, sino a ganarles en la Copa Mundial FIFA 2026.

Faé aseguró que ante los germanos no quieren lavarse la cara, sino que han trabajado para quedarse con los puntos. "El objetivo es ganar, sellar la clasificación para la siguiente ronda y garantizar el primer puesto del grupo", sentenció.

Los dirigidos por Faé hicieron 15 remates a puerta en el primer juego ante Ecuador. (Foto: AFP)

El entrenador marfileño compartió ante la prensa que sus jugadores llegan al partido motivados y con confianza tras el debut mundialista, en el que ganaron 1-0 a Ecuador, aunque reconoce que Alemania, con el resultado obtenido en la primera jornada, también llega entre laureles.

"El equipo que gane conseguirá su plaza en la siguiente ronda y, si ganamos nosotros, será también el primer puesto", explicó.

El estratega de Costa de Marfil, selección campeona de África en 2023, no se conforma con jugar contra las grandes potencias, sino que quiere representar un verdadero desafío dentro de la cancha.

Faé confía en que su equipo puede vencer a Alemania y subir al liderato. (Foto: AFP)

"No se trata de salvar la cara. Eso no es lo que somos y nunca será el caso. Queremos volver a nuestro campo base en Filadelfia con seis puntos, y con la certeza de que acabaremos primeros del grupo", añadió.

Al ser consultado sobre el esquema táctico y el funcionamiento del rival, con tranquilidad expresó: "No vamos a cambiar lo que estamos acostumbrados a hacer", insistiendo en que el grupo, que ha trabajado junto por al menos 2 años y medio, mantendrá sus principios.

"Los 26 jugadores que están con nosotros pueden jugar juntos. Por eso fueron convocados", aclaró.

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Sobre Elye Wahi, afirmó que el jugador se encuentra anímicamente bien tras las acusaciones de una supuesta implicación en apuestas ilegales. "Está contento, tuvo un buen viaje hasta aquí y hará todo lo posible para ayudar al equipo", explicó.

Aunque los africanos no se perfilan como favoritos ante Alemania, el seleccionador puso un poco de sabor a la previa del encuentro, dando esperanzas a sus seguidores de obtener un resultado positivo. "Lo importante no es ser favorito, sino ganar el partido y clasificarnos para la siguiente ronda", apuntó.

Costa de Marfil completó 413 pases frente a Ecuador. (Foto: AFP)

Para el juego contra Alemania, Faé confirmó que la única baja que se mantiene es la del central Evan N'Dicka, quien tampoco sumó minutos en el debut por una lesión. A pesar de ello, el seleccionador aseguró que el futbolista evoluciona de buena manera.

"El resto de los jugadores están preparados y con muchas ganas para el partido", concluyó el técnico.