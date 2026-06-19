"Tenemos que mejorar”, dice Potter previo a duelo entre Suecia y Países Bajos

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Graham Potter, seleccionador de Suecia, está listo para medirse hoy a las 11:00 a. m. a Países Bajos, equipo al que calificó como "el más fuerte del grupo".

Potter afirmó en conferencia de prensa que sus jugadores no están enfocados en soñar, sino en mejorar para poder llegar lejos en el torneo.

Los dirigidos por Potter completaron 290 pases en su primer partido del Mundial 2026. (Foto: AFP)

"Tuvimos una semana muy cargada y eso nos dio mucha confianza, pero también sabemos que tenemos que mejorar", expresó.

Aunque se mostró satisfecho por el triunfo ante Túnez, advirtió que el partido contra Países Bajos será sumamente complicado. "Contra Túnez fue una buena noche, una buena victoria, pero, con todo el respeto, Países Bajos es el equipo más fuerte del grupo", apuntó.

Los suecos asegurarían su boleto a la siguiente ronda con una victoria. (Fotos: AFP)

Luego de la primera prueba mundialista, Potter ha reorganizado a los futbolistas para encarar de la mejor manera al adversario en turno. "Yo me centro en el funcionamiento del equipo y, si nos sale bien, tendremos opciones", agregó.

Potter confía plenamente en sus jugadores, y aseguró que contar con Viktor Gyokeres y Alexander Isak, lejos de ser un "dolor de cabeza", es un desafío.

Los Blagult reportaron 42 pérdidas de balón provocadas en el primer partido. (Foto: AFP)

"Son diferentes en la forma en la que juegan y hay que entender cómo podemos aprovecharlos para que muestren su mejor calidad", mencionó.

Potter estuvo acompañado por Viktor Lindelof, quien aseguró que Suecia tiene una muy buena defensa. Asimismo, reconoció que el defensor neerlandés Virgil Van Dijk es "buenísimo".

Victor Lindelof sumó 56 pases en el primer partido, el jugador con la mayor cantidad de su equipo. (Foto: AFP)

"No diría que es el mejor, pero sí que es uno de los mejores del mundo y todos sabemos lo que puede aportar a balón parado. De cabeza marca muchos goles, lo conocemos bien", concluyó el jugador.