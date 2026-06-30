Las dudas de Argentina para enfrentar a Cabo Verde

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La Selección de Argentina trabajó este martes en el complejo Compass Minerals de Kansas City, con la totalidad del plantel disponible. El entrenamiento estuvo abierto a los medios de comunicación, aunque Lionel Scaloni no dio muchas señales sobre la formación que utilizará frente a Cabo Verde.

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Lejos de anticipar el equipo titular, Scaloni fue especialmente cuidadoso. Entregó un total de 13 pecheras: diez correspondieron a los habituales titulares de campo y las tres restantes quedaron en manos de los jugadores que compiten por un lugar en el once inicial.

Las mayores incógnitas se concentran en la defensa. El cuerpo técnico analiza si mantener a Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo o darle una oportunidad a Facundo Medina, quien dejó una imagen positiva con sus actuaciones en los primeros encuentros. Además, Nicolás Otamendi aparece como alternativa en la zaga central en caso de que Cristian "Cuti" Romero no se recupere por completo de la molestia física que sufrió en el partido frente a Austria.

#SelecciónMayor Los dirigidos por Lionel Scaloni retomaron este lunes los trabajos con la mente puesta en la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026.



¡Vamos juntos como siempre! pic.twitter.com/1FgvmwAPxu — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 30, 2026

Sin embargo, la intención del entrenador sería sostener a Romero y Tagliafico desde el arranque si ambos responden favorablemente en las próximas prácticas, ya que los considera piezas fundamentales dentro del esquema del seleccionado.

En la delantera también permanece abierta la disputa por un puesto. Julián Álvarez y Lautaro Martínez continúan peleando por acompañar a Lionel Messi en el ataque. Aunque antes del inicio de la Copa del Mundo la idea era que el delantero del Atlético de Madrid se consolidara como titular en esta instancia, su rendimiento cuando ingresó desde el banco no terminó de convencer.