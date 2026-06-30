Portugal afinó la maquinaria pesada en el último entreno en Miami

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La Portugal de Cristiano Ronaldo cumplió este martes con su última práctica en Miami, Florida y planifica viajar el miércoles a Toronto, Canadá, en donde afrontará un juego de vida o muerte ante Croacia, por un boleto a octavos de final.

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El seleccionador Roberto Martínez contó con el equipo completo para la sesión, que comenzó con carreras de baja intensidad y avanzó con un calentamiento de mayor exigencia con el equipo dividido en cuatro grupos.

En la fase de grupos, Portugal registró 37 remates al arco rival, de ellos 22 fueron dentro del área. (Foto: AFP)

Los lusos priorizan la preparación física debido a las altas temperaturas y el poco tiempo de recuperación que tiene Portugal tras su última actuación contra Colombia, un partido que exprimió hasta la última gota de sudor.

En caso de ganar el juego contra los croatas, Portugal se vería las caras contra el ganador del duelo entre España y Austria, que se disputará el mismo jueves a la 1:00 p. m. en Los Ángeles.

La selección lusa acumula 324.02 kilómetros recorridos en los primeros 3 partidos de United 2026. (Foto: AFP)

A partir de este momento, el Equipo de los Escudos dejaría definitivamente su campamento base en Palm Beach, en donde ha trabajado desde el 12 de junio.

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Portugal sueña con la conquista de la Copa del Mundo, la primera para sus vitrinas y la única que hace falta en el palmarés de su líder Cristiano Ronaldo. Su mejor posición en la máxima justa del futbol mundial fue el tercer lugar logrado en 1966 y el cuarto puesto en Alemania 2006.