Eloy Room se viste de héroe y frena a Ecuador en la Copa Mundial FIFA 2026

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En una desgraciada noche en Kansas City, Ecuador se resignó a un empate 0-0 ante Curazao en la segunda fecha del Grupo E y se complicó sus opciones de clasificar en la Copa Mundial FIFA 2026.

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Ecuador, con un solo punto, se jugará la vida en la última jornada frente a la poderosa Alemania, que ya tiene asegurado el liderato de la llave con seis unidades.

Costa de Marfil es segundo, con tres puntos, mientras que Curazao celebró este sábado la primera unidad mundialista de su historia con una épica actuación de su arquero, Eloy Room, que atajó hasta 15 disparos, la segunda mayor cantidad en una Copa del Mundo.

‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️



Eloy Room acaba de firmar el mayor número de paradas realizadas por un portero (15), en un mismo partido, en TODA la historia de la Copa del Mundo (más un tiro al palo), para terminar IMBATIDO.



Tim Howard realizó 16 paradas contra Bélgica el 1 de julio de… pic.twitter.com/9lKjuu20Gn — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 21, 2026

Room, arquero del país más pequeño que jamás disputó un Mundial, se quedó a una sola atajada del récord que ostenta el estadounidense Tim Howard desde 2014.

Los 68.598 espectadores, prácticamente todos aficionados de la Tricolor, vieron con incredulidad y desesperación como figuras como Enner Valencia y Moisés Caicedo perdonaban ocasiones unas tras otra.

¿Cuándo y a qué hora vuelve a jugar Ecuador en la Copa Mundial FIFA 2026?

La escuadra que dirige el argentino Sebastián Beccacece, segunda en las eliminatorias mundialistas de Conmebol, ya llegaba bajo presión a este choque después de perder 1-0 en el estreno ante Costa de Marfil.

Ecuador sigue sin marcar en el torneo y el desastre pudo ser completo si Curazao hubiera capitalizado alguno de los peligrosos contragolpes que lanzó en la segunda mitad.

En la recta final, la escuadra caribeña se atrincheró para proteger un empate celebrado a lo grande frente a los monarcas de Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima, que acudieron a alentar a esta nación autónoma que pertenece a su reino.