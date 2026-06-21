Los récords de Marruecos que llaman la atención del mismísimo Pep Guardiola

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Marruecos continúa ampliando su impacto en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras su histórica semifinal en Catar hace cuatro años.

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El conjunto africano está cerca de sellar su pase a dieciseisavos de final y su rendimiento ya atrae la atención de figuras como Pep Guardiola.

El técnico catalán, que recientemente cerró una etapa de diez años en el Manchester City, fue uno de los invitados al Gillette Stadium de Foxborough para presenciar la victoria marroquí 1-0 ante Escocia en la segunda jornada del grupo C.

El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi suma cuatro puntos tras el empate 1-1 frente a Brasil y el triunfo sobre los escoceses, y se jugará el liderato del grupo ante Haití.

PEP GUARDIOLA, presente en el Mundial presenciado el duelo entre Escocia y Marruecos pic.twitter.com/VAtH8bAoPq — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) June 19, 2026

En ese encuentro, los Leones del Atlas alcanzaron un nuevo registro al convertirse en la primera selección africana en encadenar seis partidos consecutivos de fase de grupos mundialista sin perder, una racha que se extiende desde Rusia 2018 y tuvo continuidad en Catar 2022, donde firmó una histórica campaña hasta semifinales.

Además, el conjunto marroquí destacó por su volumen de juego. Según Opta, completó 601 pases ante Escocia, la cifra más alta de una selección africana en un Mundial desde 1966.

#OJOALDATO - 38 jugadores habían dado, al menos, una asistencia en cada uno de sus dos primeros partidos en la Copa del Mundo: 26 de UEFA, 5 de CONMEBOL, 5 de AFC y 2 de CONCACAF. Brahim Díaz es el PRIMERO en lograrlo para una selección africana. pic.twitter.com/CtNHusGp2v — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 19, 2026

Solo España (734), Portugal (724) y Turquía (635) han superado ese registro en el torneo actual, confirmando la evolución de un equipo que ya no se limita al orden defensivo.

En el plano individual, Achraf Hakimi alcanzó las 12 apariciones mundialistas y se convirtió en el jugador africano con más partidos en la historia del torneo, superando a figuras como Asamoah Gyan y Francois Omam-Biyik.

Guardiola estuvo presente para observar la victoria de Marruecos ante Escocia en el estadio de Boston. (Foto: redes sociales)

Quedó asombrado

Pep Guardiola destacó que Marruecos está firmando una actuación "increíble", con un futbol fluido y dominante que ha desbordado por completo a Escocia.

Según el técnico, el equipo africano no solo controla el resultado, sino cada fase del juego; gana los duelos, domina la posesión, recupera rápido tras pérdida y no permite que el rival se asiente.

Añadió que los Leones del Atlas están jugando el mejor futbol del torneo hasta el momento, con una idea clara en cada acción, incluyendo cuándo presionar, cuándo tener el balón y cuándo atacar los espacios.