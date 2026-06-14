“Ecuador escribirá su propia historia", dice Beccacece

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El técnico de la selección ecuatoriana, Sebastián Beccacece, se mostró confiado de poder hacer un buen papel en el debut de la Tricolor en el Mundial, este domingo contra Costa de Marfil.

En la conferencia de prensa previa al encuentro, correspondiente al Grupo E, Beccacece aseguró que Ecuador llega "con confianza para poder empezar a escribir nuestra propia historia".

Previo a la Copa del Mundo 2026, el técnico ratificó su compromiso con el proyecto y aseguró que su ilusión es que Ecuador registre su mejor actuación hasta ahora. (Foto: AFP)

Los sudamericanos llegan al Mundial con una racha de 19 partidos invicto, aunque el técnico descartó que el punto fuerte del equipo sea solo su sistema defensivo.

"En los 19 partidos que llevamos sin perder, hemos tenido varias fortalezas. Nos hemos preparado bien y vamos a demostrar en la competencia más linda e importante del mundo", explicó.

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Unidos y comprometidos al máximo

"En el campo hay que hablar y actuar. Ya no importa los títulos que se tiene", declaró.

El argentino, que se estrenará como técnico en un Mundial, destacó que la participación en una Copa del Mundo "es una energía muy linda, si la sabes gestionar".

Al igual que otros estrategas modernos, Beccacece no tuvo una carrera profesional como futbolista.

"Me apasiona todo lo que genera esto. Me gusta trabajar y compartir con los chicos. Hemos hablado mucho de la ansiedad para afrontar estas competencias. Que la familia, los amigos y un país entero estén pendientes es muy conmovedor. Es una responsabilidad importante", dijo.

Buena parte del plantel de la Tricolor también debuta en un Mundial, aunque el seleccionador ecuatoriano restó importancia a los posibles nervios.

"Vamos a tener 15 debutantes. Todos se lo han ganado y merecido. Hemos aprendido del dolor y tomamos nota. Vamos a jugar con el presente. Esto nos demanda tener toda la presencia en los primeros tres puntos. Este primer duelo es exigente", declaró.

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Sobre el rival, alertó que "Costa de Marfil tiene más de 13 futbolistas en las grandes ligas" y advirtió que este rival va a demandar lo mismo o más que Curazao y Alemania", los otros dos que conforman el Grupo E.

"No creo que seamos superiores físicamente al rival, tendremos que buscar otras alternativas", comentó.

La afición ecuatoriana está lista para apoyar a cada futbolista de la plantilla, que promedia 26.1 años por jugador.

El seleccionador ecuatoriano no quiso dar pistas sobre el once que saldrá contra los Elefantes.

"Yo defino la alineación el día del partido. No me preocupa quien juegue, creo en los 26 futbolistas que elegimos. Estoy convencido que cualquier jugador que le toque lo va a realizar bien".

Ángelo Preciado no llegó a Catar como dueño del puesto, pero terminó disputando los tres partidos de la fase de grupos como titular. (Foto: AFP)

Por su parte, el defensa Ángelo Preciado destacó que "somos un grupo con mucha más experiencia". "No descarto que no hayamos hecho un gran trabajo en el Mundial pasado, creo que no pasamos por detalles. Ahora van a debutar muchos chicos que están muy bien, que tienen el apoyo de todo el grupo", añadió.

Sobre el rival, el lateral derecho del Atlético Mineiro resaltó que "Costa de Marfil es una selección muy difícil, como todas las que clasificaron al Mundial".

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"Una de sus virtudes, la vimos en el partido contra Francia, son las transiciones, como rompen sus laterales, las combinaciones que tienen. Hemos trabajado para contrarrestarlas", completó.

Ecuador y Costa de Marfil debutan este domingo en el Mundial, en un partido que se disputará en Filadelfia.