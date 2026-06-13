“Va a ser un partido de alta calidad”, dice Emerse Faé

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Ecuador es un equipo que puede generar riesgo en el arco de Costa de Marfil en "todo momento", dijo el seleccionador de los africanos, Emerse Faé, en la víspera del debut en United 2026.

La Tricolor y los Elefantes se verán las caras este domingo en Filadelfia, en un juego que se asoma como duelo directo por uno de los dos boletos del Grupo E a dieciseisavos de final.

Alemania parte, a priori, como la favorita para liderar la zona, que completa la debutante Curazao.

Las tres clasificaciones previas de Costa de Marfil (2006, 2010 y 2014), se lograron bajo el mando de técnicos extranjeros. (Foto: AFP)

"Nosotros conocíamos plenamente a Ecuador y sabemos que va a ser un partido de alta calidad, tenemos mucha confianza. Ellos también tienen mucha confianza, con grandes jugadores y un muy buen equipo", dijo Faé en una conferencia de prensa en el Estadio Filadelfia.

"A nivel colectivo, el peligro puede llegar en todo momento y siempre tenemos que estar listos", agregó el entrenador de 42 años.

En Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, el equipo africano quedó encuadrado en el Grupo C. (Foto: AFP)

Faé aseguró que sus dirigidos están ansiosos por regresar a una Copa del Mundo, un torneo que no jugaban desde Brasil 2014, y por enfrentar a un rival que cuenta con futbolistas afamados, como el volante Moisés Caicedo y el defensor sensación Willian Pacho.

"Sentimos muchísimo entusiasmo por poder estar de vuelta. Estamos muy ilusionados con el certamen y esperamos que esto pueda empezar ya", apuntó.

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"Es un gustazo poder participar en este partido y los jugadores, por supuesto, han estado practicando y están impresionados por la envergadura del estadio, también por la calidad del césped. Esperamos con ansias que empiece el torneo", añadió.

Hasta la fecha, los Elefantes nunca han superado la primera fase de un Mundial. (Foto: AFP)

Con Nicolas Pepé, del Villarreal, y Amad Diallo, del Manchester United, como armas en el ataque, Costa de Marfil aterrizó en Estados Unidos con la mentalidad de liderar el Grupo E, incluso por delante de los tetracampeones alemanes, según su DT.

"Nosotros queremos ocupar el lugar número uno, la meta es jugar cada partido, uno detrás de otro, y siempre vencer", aseguró el seleccionador.