Advocaat destaca el nivel de Ecuador y anticipa un duelo exigente para Curazao

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El seleccionador de Curazao, Dick Advocaat, reconoció la superioridad de Ecuador en la antesala del duelo correspondiente a la segunda jornada del grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Sin embargo, advirtió que la Tricolor tendrá que esforzarse para quedarse con los tres puntos en el encuentro programado para este sábado en Kansas City (6:00 p. m.).

Durante la conferencia de prensa previa al partido, el experimentado entrenador neerlandés elogió el nivel que ha mostrado el conjunto sudamericano en los últimos años, especialmente en las eliminatorias mundialistas, donde terminó en la segunda posición, únicamente por detrás de Argentina.

"Ecuador tiene un mejor equipo que nosotros", admitió Advocaat. Sin embargo, dejó claro que su selección intentará competir al máximo y ponerle las cosas difíciles a los sudamericanos.

Working towards our next goal… ⏳ pic.twitter.com/ddscPZuJ1j — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) June 18, 2026

El técnico también se refirió a la dura derrota sufrida en el debut, cuando su plantel cayó 7-1 ante Alemania. Pese al resultado, consideró fundamental entender la diferencia de nivel entre ambos equipos y mantener una perspectiva realista sobre el reto que supone competir en la élite del futbol mundial.

"Tenemos que sentirnos orgullosos de estar aquí", afirmó el estratega, quien además destacó la proyección internacional que ha ganado el país gracias a su histórica participación en la máxima cita deportiva.

Advocaat recordó que esta es su tercera experiencia en una Copa del Mundo, después de dirigir a Países Bajos y Corea del Sur, y aseguró que sigue emocionándose al ver hasta dónde ha llegado el combinado caribeño.

We comin’ pic.twitter.com/a2uJiacQMo — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) June 19, 2026

Obligados a ganar

Curazao y Ecuador llegan al compromiso necesitados de puntos después de perder en la primera jornada.

Mientras los caribeños fueron superados ampliamente por Alemania, la Tri cayó por la mínima diferencia frente a Costa de Marfil, por lo que el encuentro aparece como determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el Grupo E.