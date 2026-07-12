¿A qué edad se retiraban las leyendas de los Mundiales antes de Messi y Cristiano?

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La longevidad competitiva en la élite del balompié global desafía cualquier precedente histórico cuando se observa la prolongada carrera de Lionel Messi sobre los terrenos de juego internacionales.

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Mientras el astro argentino continúa desafiando el paso del tiempo, el análisis retrospectivo de las grandes leyendas del pasado expone un patrón de despedidas mundialistas que hoy resulta sumamente anticipado.

Figuras de la talla universal de Pelé dijeron adiós a la máxima cita orbital con apenas 29 años, en tanto que un genio creativo como Michel Platini colgó las botas mundialistas a los 30, y Diego Armando Maradona disputó su último cotejo a los 33 años.

Pelé disputó su último Mundial en México 1970 cuando se consagró con Brasil. (Foto: Getty Images)

Si aquellos mitos colosales hubieran sostenido la vigencia física y mental hasta la actual madurez del capitán Albiceleste, el itinerario histórico de las Copas del Mundo habría presenciado estampas sensacionales con ellos en activo durante torneos muy posteriores.

Por supuesto que en esta lista de titanes que decidieron estirar su carrera al máximo en los Mundiales tampoco podemos dejar por un lado a Cristiano Ronaldo (41 años), el monstruo portugués que a punta de puro trabajo en el gimnasio y disciplina militar ha competido a la par de Messi en una rivalidad histórica, disputando Copas del Mundo en una etapa muy madura de su vida deportiva y demostrando que la exigencia actual permite alargar lo inalcanzable. Y qué decir del croata Luka Modric que se despidió del Mundial 2026 con 40 años.

El astro portugués Cristiano Ronaldo disputó su último Mundial en United 2026, con 41 años. (Foto: AFP)

La evolución radical en la ciencia de la medicina deportiva, la optimización científica de la nutrición y un cuidado exhaustivo del atleta contemporáneo explican este fenómeno fascinante de persistencia atlética que redefine por completo los límites biológicos tradicionales del deporte rey, como lo indica el diario El País en su reportaje.

¿Cuándo y a qué hora vuelve a jugar Argentina en el Mundial 2026?

Ya no se trata solamente de talento puro, sino de una maquinaria humana meticulosamente administrada que prolonga la magia en los escenarios más exigentes del planeta. Este nuevo paradigma competitivo deja una profunda reflexión sobre cómo ha cambiado la exigencia física y la gestión de la carrera profesional en el deporte de alto rendimiento a lo largo de las últimas décadas.