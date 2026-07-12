United 2026 supera en asistencia a Rusia 2018 y Catar 2022

A falta de 4 partidos para finalizar la justa mundialista 2026, la asistencia ya supera a Rusia 2018 y Catar 2022 en conjunto, con 6,527,410 aficionados registrados en los diferentes estadios.
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Los 100 partidos que se han disputado previo a la definición de los finalistas y el tercer lugar, han marcado un hito histórico en el mundo del futbol. Norteamérica 2026 ha sido la Copa del Mundo con más asistentes en la historia del torneo.
Según agencias internacionales, el Mundial de Rusia alcanzó los 3,031,768 visitantes, mientras que Catar registró 3,404,252 seguidores en total.
*Con información de agencias.