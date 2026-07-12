United 2026 supera en asistencia a Rusia 2018 y Catar 2022

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A falta de 4 partidos para finalizar la justa mundialista 2026, la asistencia ya supera a Rusia 2018 y Catar 2022 en conjunto, con 6,527,410 aficionados registrados en los diferentes estadios.

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Los 100 partidos que se han disputado previo a la definición de los finalistas y el tercer lugar, han marcado un hito histórico en el mundo del futbol. Norteamérica 2026 ha sido la Copa del Mundo con más asistentes en la historia del torneo.

En el duelo entre Noruega e Inglaterra por los 4tos de final, se registró la asistencia de 64,478 aficionados en el Estadio de Miami. (Foto: AFP)

Según agencias internacionales, el Mundial de Rusia alcanzó los 3,031,768 visitantes, mientras que Catar registró 3,404,252 seguidores en total.

En el primer partido de Argentina en la Copa Mundial FIFA 2026, contra Argelia, se registró el ingreso de 69,045 aficionados en el Estadio de Kansas. (Foto: AFP)

*Con información de agencias.