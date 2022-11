Eden Hazard se disculpa con los aficionados del Real Madrid

En una entrevista al diario Marca, el jugador belga explicó que si el club decide terminar la relación, él lo aceptará.

Eden Hazard llegó al Real Madrid donde se esperaba que tuviese un alto rendimiento debido a sus antecedentes en el Chelsea. Sin embargo, las lesiones y la poca confianza de los técnicos lo han relegado a la sombra.

El belga habló por primera vez con un medio español, donde reveló que se siente defraudado por no haber cumplido con las expectativas.

Al cuestionarle si ve factible su salida en invierno, Hazard dijo que en diciembre o enero no es posible.

"Pero en verano es posible que me vaya. Tengo un año más de contrato y es decisión del club. Si el club me dice 'Eden, gracias por los cuatro años, pero te tienes que ir', lo tengo que aceptar porque es normal. Pero a mí me gustaría jugar más, demostrar más que puedo jugar, que soy un buen jugador", dijo.

En cuanto el sentimiento que tiene sobre su participación con el equipo, Hazard no desaprovechó el momento para ofrecer sus disculpas.

"Lo siento, amigo. Lo intento, pero. Lo siento. Tengo un año más y tengo que demostrar, pero no es fácil: no juego, quiero jugar más. Realmente lo siento, siento lo que ha pasado", apuntó.

El jugador ahora se concentrará con su selección de cara a la cita del Mundial de Qatar 2022.

Bélgica integra el Grupo F junto a Canadá, Marruecos y Croacia.