EE. UU. y Alemania: El último ensayo previo al Mundial. Karl ¡fuera del Mundial!

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Estados Unidos recibirá a la tetracampeona Alemania en su último juego de preparación previo a la cita mundialista. Los europeos llegan al duelo tras oficializar la baja de su mayor promesa.

Mientras la coanfitriona juega con sus piezas para conformar un once potente, los europeos alertan sobre la lesión de Lennart Karl que lo deja fuera de convocatoria.

Mauricio Pochettino confirmó que Chris Richards no jugará este sábado el amistoso frente a Alemania.

El juego está programado para este sábado, a las 12:30 horas (Guatemala) en el Soldier Field de Chicago. Para Mauricio Pochettino es un ensayo que perfila la base de su equipo para el debut ante Paraguay, el 12 de junio. En su lugar, para Die Mannschaft es la oportunidad de resolver el rompecabezas que los puso en jaque este viernes.

Se han visto las caras en 12 ocasiones, siete en partidos amistosos dejando un saldo favorable para los alemanes (4-3). En Copa del Mundo se han enfrentado tres veces y en todas los hoy dirigidos por Julian Nagelsmann se quedaron con el triunfo.

El seleccionador alemán Julian Nagelsmann pidió a la afición y a la prensa no perseguir a Karl tras conocerse que quedaría fuera del Mundial.

La mala noticia para Alemania llegó a horas del encuentro. Lennart Karl enfrenta un desgarro muscular por lo que no podrá cumplir el sueño mundialista; Assan Ouedraogo del Leipzig será su reemplazo. Nagelsmann también advirtió que el portero Manuel Neuer no estará en condiciones para sumar minutos frente a EE. UU. Pochettino confirmó la baja de su pilar defensivo Richards por una lesión en el tobillo.

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Así jugarían

Estados Unidos: Turner, Freeman, McKenzie, Ream, Robinson, Berhalter, Adams, Reyna; Dest, Pepi y Pulisic.

Alemania: Baumann, Kimmich, Tah, Scholotterbeck, Brown, Goretzka, Pavlovic, Musiala, Wirtz, Leweling, Woltemade.