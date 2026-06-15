EE. UU. confirma que mantendrá presencia militar en Guatemala

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EE. UU. mantendrá presencia militar en Venezuela, Guatemala y otros países de América Latina como una estrategia contra el crimen organizado.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que el gobierno estadounidense mantendrá su presencia militar en Venezuela y en otros países de América Latina, entre ellos Guatemala, como parte de una estrategia regional dirigida a combatir organizaciones criminales transnacionales.

El funcionario explicó que la iniciativa forma parte de la llamada Coalición Americana contra el Cártel, una alianza que busca fortalecer la cooperación con gobiernos de Centro y Sudamérica para perseguir a grupos vinculados al narcotráfico y otras estructuras consideradas terroristas por Washington.

Pete Hegseth confirmó la continuidad de la estrategia contra el crimen organizado. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

"Se llama Coalición Americana contra el Cártel y la estamos formando con gobiernos aliados en toda América Central y del Sur para perseguir, derrotar y destruir organizaciones terroristas extranjeras, cárteles de droga", indicó.

Hegseth aseguró que varios países de la región han solicitado apoyo de Estados Unidos para enfrentar estas amenazas de manera coordinada y afirmó que su administración busca reforzar el control y la seguridad en el continente.

El secretario también destacó la colaboración con las autoridades venezolanas tras el operativo en el estado Bolívar que terminó con la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como "Niño Guerrero", líder de la organización criminal Tren de Aragua.

Según indicó, la coordinación entre ambos gobiernos fue determinante para ubicar y ejecutar la operación contra el cabecilla de la banda.

*Con información de Globovision