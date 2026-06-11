EE. UU. y Paraguay: altas expectativas y un juego apretado

La coanfitriona de United 2026, Estados Unidos, debutará este viernes a las 7:00 p. m. contra Paraguay, en uno de los partidos más prometedores y atractivos de la primera ronda de competencia.
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El duelo evoca a un único antecedente mundialista, cuando las selecciones se enfrentaron en la fase de grupos en Uruguay 1930. En aquel momento, los estadounidenses se quedaron con el triunfo por goleada 0-3. Los sudamericanos buscarán emparejar la balanza.
Ante su afición, los dirigidos por Mauricio Pochettino quieren hacer una fiesta deportiva liderados por su máxima estrella Christian Pusilic. Por su lado, la selección guaraní, que se clasificó sexta en las eliminatorias de Conmebol, regresa a una justa del mundo luego de su última aparición en 2010.
Los norteamericanos se pintan como favoritos por la historia y la localía; han participado en 12 ediciones del mundo, ganando 3 veces en su debut mientras que los dirigidos por Alfaro registran únicamente un triunfo en su primer partido mundialista, contra Irak en 1986.
Así jugarían
Estados Unidos: 24 Freese; 16 Freeman, 12 M. Robinson, 13 Ream, 5 A. Robinson; 2 Dest, 4 Adams, 8 McKennie, 17 Tillman, 10 Pulisic; 20 Balogun.
DT. Mauricio Pochettino.
Paraguay: 12 Gill; 4 Cáceres, 15 G. Gómez, 3 Alderete, 6 Alonso; 8 D. Gómez, 16 Bobadilla, 14 Cubas, 10 Almirón; 11 Mauricio y 9 Sanabria.
DT. Gustavo Alfaro.