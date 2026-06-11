EE. UU. y Paraguay: altas expectativas y un juego apretado

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La coanfitriona de United 2026, Estados Unidos, debutará este viernes a las 7:00 p. m. contra Paraguay, en uno de los partidos más prometedores y atractivos de la primera ronda de competencia.

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En 1994, cuando Estados Unidos organizó el Mundial en solitario, llegó a octavos de final, donde cayó frente a Brasil, que se terminó coronando. (Foto: AFP)

El duelo evoca a un único antecedente mundialista, cuando las selecciones se enfrentaron en la fase de grupos en Uruguay 1930. En aquel momento, los estadounidenses se quedaron con el triunfo por goleada 0-3. Los sudamericanos buscarán emparejar la balanza.

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Ante su afición, los dirigidos por Mauricio Pochettino quieren hacer una fiesta deportiva liderados por su máxima estrella Christian Pusilic. Por su lado, la selección guaraní, que se clasificó sexta en las eliminatorias de Conmebol, regresa a una justa del mundo luego de su última aparición en 2010.

En 1930, Estados Unidos venció a Paraguay con un triplete de Bert Patenaude, el primer y único hat-trick anotado por un jugador estadounidense en una Copa Mundial, y el primero de la historia del torneo. (Foto: FIFA)

Los norteamericanos se pintan como favoritos por la historia y la localía; han participado en 12 ediciones del mundo, ganando 3 veces en su debut mientras que los dirigidos por Alfaro registran únicamente un triunfo en su primer partido mundialista, contra Irak en 1986.

Paraguay acumula cuatro empates y tres derrotas en sus estrenos previos en Copa del Mundo. (Foto: Getty Images)

Así jugarían

Estados Unidos: 24 Freese; 16 Freeman, 12 M. Robinson, 13 Ream, 5 A. Robinson; 2 Dest, 4 Adams, 8 McKennie, 17 Tillman, 10 Pulisic; 20 Balogun.

DT. Mauricio Pochettino.

Paraguay: 12 Gill; 4 Cáceres, 15 G. Gómez, 3 Alderete, 6 Alonso; 8 D. Gómez, 16 Bobadilla, 14 Cubas, 10 Almirón; 11 Mauricio y 9 Sanabria.

DT. Gustavo Alfaro.