EE.UU. pidió a Israel la "justificación" por el ataque contra oficinas de medios en Gaza

Estados Unidos pidió información a Israel para que justifique el ataque. El primer ministro israelí dijo que en el edificio, en donde funcionaban medios de comunicación, también operaba una oficina de inteligencia de Hamás.

El ejército israelí bombardeó el sábado un edificio de más de diez pisos de Gaza en el que se encontraban las oficinas de la televisión catarí Al Jazeera y la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP).

Ante lo ocurrido, Estados Unidos pidió a Israel que le brinde "precisiones" sobre la "justificación" del ataque que destruyó el sábado en Gaza un edificio que albergaba a la prensa internacional, declaró este lunes el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken.

Muy prudente, Blinken afirmó no haber visto supuestas informaciones compartidas por las autoridades israelíes y por ello no se pronunció sobre la legitimidad del ataque.

Los ataques israelíes golpearon la Torre Jala en la Franja de Gaza, un edificio de 13 pisos que alberga la estación de televisión qatarí Al-Jazeera y la agencia de noticias estadounidense Associated Press.

"Ataque legítimo", defiende Israel

El edificio destruido por un ataque israelí fue "un objetivo perfectamente legítimo", dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La Torre Jala, donde la agencia estadounidense AP y la cadena árabe Al-Jazeera tenían sus instalaciones, también albergaba "una oficina de inteligencia de la organización terrorista palestina (...) que prepara y organiza ataques terroristas contra civiles israelíes", explicó en declaraciones a CBS en alusión a Hamas.

"Entonces, es un objetivo perfectamente legítimo", agregó Netanyahu, quien aseguró que Israel "comparte con nuestros amigos estadounidenses toda esta información".

La editora y vicepresidenta de la agencia The Associated Press (AP), Sally Buzbee, dijo a CNN que no sabía qué información manejaba el ejército israelí, y que lo que se necesita es una "investigación independiente sobre lo sucedido".

Según Netanyahu, el ejército tomó "todas las precauciones para asegurarse de que no hubiera víctimas civiles".