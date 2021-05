Israel defiende bombardeo al edificio de medios de comunicación

Bejamin Netanyahu, primer ministro de Israel, defendió y calificó de legítimo el bombardeo a la Torre Jala, edificio que albergaba medios de comunicación extranjeros.

El edificio en Gaza que albergaba oficinas de medios de prensa y destruido por un ataque israelí el sábado, fue "un objetivo perfectamente legítimo", dijo este domingo 16 de mayo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La Torre Jala, donde la agencia estadounidense AP y la cadena árabe Al-Jazeera tenían sus instalaciones, también albergaba "una oficina de inteligencia de la organización terrorista palestina (...) que prepara y organiza ataques terroristas contra civiles israelíes", explicó en declaraciones a CBS en alusión a Hamas.

"Entonces, es un objetivo perfectamente legítimo", agregó Netanyahu, quien aseguró que Israel "comparte con nuestros amigos estadounidenses toda esta información".

El ataque a la Torre Jala

La editora y vicepresidenta de la agencia The Associated Press (AP), Sally Buzbee, dijo a CNN que no sabía qué información manejaba el ejército israelí, y que lo que se necesita es una "investigación independiente sobre lo sucedido".

Según Netanyahu, el ejército tomó "todas las precauciones para asegurarse de que no hubiera víctimas civiles". Al reafirmar el "derecho natural a la autodefensa" del Estado hebreo, Netanyahu dijo que "haremos lo que sea necesario para restablecer el orden y la calma, la seguridad de nuestro pueblo y la disuasión".

"Estamos tratando de reducir la capacidad de Hamas y su voluntad de volver a hacer esto", dijo. "Llevará tiempo, espero que no demasiado, pero no es inmediato". Asimismo, Netanyahu negó que Israel haya rechazado una tregua propuesta por Egipto y aceptada por Hamas.

"Francamente, si Hamas pensó que podía disparar cohetes y relajarse mientras disfrutaba de inmunidad, estaba equivocado", dijo sin embargo, acusando una vez más al movimiento islamista palestino de "esconderse detrás de sus civiles usándolos como escudos humanos".