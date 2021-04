Ley Magnitsky: Estados Unidos sanciona a Gustavo y Felipe Alejos y congela sus bienes y propiedades

Los bienes y propiedades de ambos serán congelados en Estados Unidos y Reino Unido.

___

___

Gustavo Alejos y Felipe Alejos fueron incluidos este lunes 26 de abril en la lista de la Ley Magnitsky por Estados Unidos, razón por la cual sus bienes, propiedades y cuentas en Estados Unidos serán congeladas. Reino Unido anunció también que se suma a la sanción.

Gustavo Alejos fue secretario privado del gobierno de Álvaro Colom y ha sido acusado en varios casos de corrupción. Felipe Alejos es actualmente diputado por el Congreso de la República. Ambos fueron sancionados este lunes 26 de abril por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto a Felipe Alejos, actual diputado del Congreso.

En un comunicado difundido por el Departamento del Tesoro, el Gobierno de Estados Unidos informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a ambos por sus roles en la corrupción en Guatemala.

“Estas personas están designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13818, que se basa en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky y la implementa y tiene como objetivo a los perpetradores de graves abusos de derechos humanos y corrupción en todo el mundo”, dice el escrito.

We must take on corruption for countries and citizens to thrive. Today's sanctions on Guatemalans Gustavo Alejos and Felipe Alejos for corruption signal we will take action against those who undermine transparency and rule of law. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 26, 2021

Con la difusión pública de esta designación, según Estados Unidos, reafirma el compromiso por combatir la corrupción en Guatemala.

Reino Unido también anunció que se suma a la sanción, con efectos similares en esa nación.

Antecedentes

En junio de 2020, Gustavo Alejos también fue colocado junto con su familia en la lista negra de Estados Unidos.

En ese entonces Alejos fue designado públicamente como personaje activo en casos de corrupción que “socavan el Estado de Derecho y la fe de los guatemaltecos en las instituciones del país”.

En octubre del mismo año, Estados Unidos también incluyó a Felipe Alejos y su familia en dicha lista.