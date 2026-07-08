Egipto reclama a la FIFA por el arbitraje ante Argentina y exige investigaciones

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La Federación Egipcia de Futbol solicitó a la FIFA que el árbitro francés Francois Letexier no vuelva a dirigir partidos en el Mundial 2026, al considerar que cometió "errores de arbitraje flagrantes" durante la derrota de los Faraones por 3-2 frente a Argentina en los octavos de final.

A través de un comunicado firmado por su presidente, Hany Abo Rida, el organismo pidió abrir una investigación contra Letexier, sus asistentes y el equipo del VAR, al asegurar que hubo un "doble rasero" en las decisiones arbitrales que influyó en la eliminación del conjunto africano.

Además, solicitó que ninguno de los integrantes del cuerpo arbitral vuelva a participar en el resto del torneo mientras se esclarecen los hechos.

PIDIÓ SU EXCLUSIÓN DEL MUNDIAL ❌



Luego de la eliminación ante la Selección Argentina en el Mundial, se hizo de público conocimiento que la Federación de Egipto DENUNCIÓ A TODO EL CUERPO ARBITRAL ANTE LA FIFA.



Este sería el comunicado del combinado africano: “La… pic.twitter.com/YP6qZw59Q7 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 8, 2026

Acciones bajo protesta

La federación cuestionó especialmente la negativa del juez a revisar jugadas que, a su juicio, debieron terminar en un gol válido y un penal para Egipto. Durante el encuentro, Letexier anuló un tanto de Mostafa Zico al inicio del segundo tiempo, luego de que el VAR detectara una falta en el origen de la acción.

También reclamó un penal en el tiempo de descuento por un supuesto jalón sobre Hamdy Fathy y por un contacto entre Julián Álvarez y Mohamed Salah dentro del área, una jugada ocurrida instantes antes del tercer tanto argentino.

El seleccionador egipcio aseguró que las decisiones arbitrales influyeron en el resultado. (Foto: AFP)

Al finalizar el partido, el seleccionador Hossam Hassan también manifestó su inconformidad con el arbitraje. "El arbitraje no fue justo ni equitativo. Parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Este ha sido el resultado", declaró el estratega tras la eliminación de su equipo.