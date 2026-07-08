Croacia se queda sin entrenador: Zlatko Dalic anuncia su salida tras eliminación

-

El ciclo de Zlatko Dalic al frente de la selección de Croacia llegó a su fin. El técnico de 59 años anunció este miércoles su renuncia, días después de la eliminación del combinado balcánico ante Portugal en los dieciseisavos de final de United 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Messi, Haaland y Bellingham encabezan el XI ideal de los octavos de final del Mundial

Croacia, finalista en Rusia 2018 y tercer lugar en Catar 2022, se despidió de la Copa del Mundo tras perder 2-1 frente a Portugal, en un duelo marcado por la polémica debido a que le anularon tres goles por fuera de juego.

En un comunicado, Dalic afirmó que llegó el momento de cerrar una de las etapas más exitosas del futbol croata.

A humble arrival. An unforgettable journey. A proud farewell.



Following nearly nine years, head coach Zlatko Dalić has decided to close his incredibly successful chapter with #Croatia.



Head coach, thank you for everything – the victories, the achievements, the qualifying… pic.twitter.com/LHLzoe0JVj — HNS (@HNS_CFF) July 8, 2026

"Es el momento adecuado para poner término a esta increíble aventura. Me voy con el corazón completo y orgulloso por haber aportado mi contribución a los mayores éxitos de la historia del fútbol croata", dijo.

El presidente de la Federación Croata de Futbol, Marijan Kustic, agradeció su trabajo y aseguró que "el nombre de Zlatko quedará para siempre grabado con letras de oro en la historia del balompié croata".

❌ ¡CROACIA SE QUEDÓ SIN SU HISTÓRICO DT!



Tras casi nueve años en el cargo, Zlatko Dalic le puso fin a su ciclo como seleccionador del conjunto europeo, con el que alcanzó la final de la Copa del Mundo de 2018, el segundo puesto en la UEFA Nations League 2022/23 y el tercer… pic.twitter.com/DNa1gykR65 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 8, 2026

Época dorada

Dalic asumió el cargo en 2017 y dirigió a la selección ajedrezada durante nueve años. Bajo su mando alcanzó la final del Mundial de Rusia, el tercer lugar en Catar y los octavos de final de la Eurocopa 2021.

Dalic y Modric fueron artífices de la era dorada de la selección ajedrezada. (Foto: AFP)

Antes de llegar al banquillo del cuadro balcánico, desarrolló gran parte de su carrera en Asia y Oriente Medio, donde dirigió a Al Faisaly, Al Hilal y Al Ain. Con el club emiratí fue elegido entrenador del año en dos ocasiones y alcanzó la final de la Liga de Campeones de Asia en 2016.

Según medios croatas, Slaven Bilic es el principal candidato para sustituirlo.