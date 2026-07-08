Croacia se queda sin entrenador: Zlatko Dalic anuncia su salida tras eliminación

El ciclo de Zlatko Dalic al frente de la selección de Croacia llegó a su fin. El técnico de 59 años anunció este miércoles su renuncia, días después de la eliminación del combinado balcánico ante Portugal en los dieciseisavos de final de United 2026.
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Croacia, finalista en Rusia 2018 y tercer lugar en Catar 2022, se despidió de la Copa del Mundo tras perder 2-1 frente a Portugal, en un duelo marcado por la polémica debido a que le anularon tres goles por fuera de juego.
En un comunicado, Dalic afirmó que llegó el momento de cerrar una de las etapas más exitosas del futbol croata.
"Es el momento adecuado para poner término a esta increíble aventura. Me voy con el corazón completo y orgulloso por haber aportado mi contribución a los mayores éxitos de la historia del fútbol croata", dijo.
El presidente de la Federación Croata de Futbol, Marijan Kustic, agradeció su trabajo y aseguró que "el nombre de Zlatko quedará para siempre grabado con letras de oro en la historia del balompié croata".
Época dorada
Dalic asumió el cargo en 2017 y dirigió a la selección ajedrezada durante nueve años. Bajo su mando alcanzó la final del Mundial de Rusia, el tercer lugar en Catar y los octavos de final de la Eurocopa 2021.
Antes de llegar al banquillo del cuadro balcánico, desarrolló gran parte de su carrera en Asia y Oriente Medio, donde dirigió a Al Faisaly, Al Hilal y Al Ain. Con el club emiratí fue elegido entrenador del año en dos ocasiones y alcanzó la final de la Liga de Campeones de Asia en 2016.
Según medios croatas, Slaven Bilic es el principal candidato para sustituirlo.