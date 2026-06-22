¡Egipto hace historia! Salah y los Faraones ganan su primer partido mundialista

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En un desenlace electrizante que quedará grabado en las páginas doradas de su balompié, la selección de Egipto venció 3-1 a Nueva Zelanda en el Estadio de Vancouver, con una histórica actuación de Mohamed Salah, quien terminó con un gol y una asistencia.

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El resultado no solo reaviva las ilusiones de los "Faraones" en el Grupo G de la Copa del Mundo 2026, sino que rompe una maldición histórica al significar la primera victoria de Egipto en la historia de los Mundiales.

El combinado neozelandés golpeó primero al minuto 15, gracias a la definición del zaguero Finn Surman, quien aprovechó su estatura para ganar la posición y conectar un testarazo fulminante que batió a Mostafa Shobeir.

The Egyptian king bring us to the top #egyptnt#FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/25Tn4RdgcE — Egypt National Team (@EgyptNT_EN) June 22, 2026

Egipto no bajó los brazos y adelantó líneas liderado por Mohamed Salah y Omar Marmoush. La recompensa llegó antes del descanso, cuando la escuadra de Hossam Hassan capitalizó sus ataques para poner el empate, asimilando además la baja por lesión de Hamdy Fathy.

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En el complemento, la insistencia egipcia dio frutos al completar la remontada, con la anotación de Mohamed Salah , al 67. Pero todavía faltaba... Trézéguet llegó desde el banco y al 83 liquidó el partido. Con este histórico 3-1 en Vancouver, Egipto hace historia y llega dependiendo de sí mismo a la fecha definitiva.