Estuvimos en la conferencia de prensa argentina en Dallas

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No hay duda que Argentina moviliza a miles de personas durante el Mundial, pero no solo fanáticos argentinos, también seguidores de otras partes del mundo.

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Lo mismo ocurre con los comunicadores en las conferencias de prensa y partidos donde juega la Albiceleste. Ayer tocó el turno de escuchar al jugador del Chelsea, Enzo Fernández, y al entrenador Lionel Scaloni.

El mediocampista Enzo Fernández se siente cómodo con las tareas que le pone Scaloni. (Foto: Rudy Martínez)

"Hay casa llena", dijo en inglés la personera de FIFA y es que en la gran sala del estadio Dallas, donde hoy jugarán los argentinos había unos 300 periodistas de muchas parte del mundo. Avisados, porque hay un protocolo, para respetar lugares y metodología para las consultas.

Soy502 presenció casi en tercera fila la conferencia y la manera especial de los apasionados argentinos para preguntar.

El primero en salir a sentarse frente a los comunicadores fue Enzo, quien inició su intervención deseándole feliz día del padre a todos los presentes. En Argentina y Estados Unidos se celebra a los papás en el segundo domingo de junio.

Unos 300 periodistas se dieron cita a la conferencia en el Estadio Dallas. (Foto: Rudy Martínez)

Le consultaron primero por una carta que le escribió a Messi en 2015. "Me acuerdo mucho de la carta, fue un momento difícil para todos los argentinos. Hoy en día le escribiría emocionalmente algo más, porque compartí mucho con él. Es una gran persona, un gran jugador. Hoy no me alcanzaría un libro para escribir todo lo que aprendí a su lado", expresó.

Luego llegó el turno del entrenador Lionel Scaloni, quien atendió 14 preguntas en casi 20 minutos. También le preguntaron por Messi, tres de las interrogantes.

Este miércoles Messi volverá a cumplir años en el desarrollo de un Mundial. Será la quinta vez (en Catar se jugó a fin de año) que el capitán sople las velas en la concentración junto a sus compañeros. "Lo mismo que todos... le deseo que sea feliz", sostuvo emocionado Scaloni, cuando le preguntaron que le deseaba.