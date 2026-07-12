Eliminación de Noruega dejó “dolor y pena”, dice Solbakken

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Stale Solbakken, seleccionador de Noruega, afirmó este sábado que la derrota y eliminación de los Vikingos ante Inglaterra dejó "dolor y pena" en el camerino, sin embargo, resaltó el gran papel del equipo en la Copa Mundial 2026.

Respecto a la polémica en la jugada que desencadenó el primer gol de Jude Bellingham y el reclamo por el posible toque con el cable de la cámara aérea, Solbakken consideró que la situación condicionó el partido.

Los Vikingos cobraron 29 tiros de esquina y promediaron 49% de posesión del balón. (Foto: AFP)

"Hay cosas que han sucedido que son un poco extrañas, pero eso también forma parte del futbol", señaló.

FIFA emitió un comunicado diciendo que, según el chip instalado en el balón, nunca existió contacto con el cable de la "Spider Cam", pero Solbakken contradijo esta decisión. "El balón ha caído del cielo directamente y creo que sí lo tocó. Cae en vertical, queda claro que sí ha golpeado con el cable. Algo muy extraño", señaló con resignación.

Noruega registró 3,114 pases, con una efectividad del 88%. Además, sumó 87 centros con el 29% de precisión. (Foto: AFP)

El estratega habló además del gol anulado para sus dirigidos. "Podemos empezar a quejarnos y sentir que la mayoría de los pequeños detalles no se han decantado a nuestro favor, pero así son las cosas en el futbol", expresó.

"Se ha hablado mucho sobre el arbitraje y las decisiones que se han anulado después de que un árbitro emitiera su decisión. Son situaciones clave y la presión del arbitraje puede ser decisiva", manifestó.

Los dirigidos por Solbakken contabilizaron 95 intentos de ruptura de líneas con un acierto del 42%, mientras que de los 16 cambios de orientación intentados, acertaron en el 69%. (Foto: AFP)

Solbakken fue cuestionado sobre el cambio de Erling Haaland. El estratega confesó que éste debió ser incluso minutos antes debido a la acumulación del cansancio y una dolencia en el muslo.

"Ha jugado una Copa del Mundo tremenda. Ha marcado 7 goles en 5 partidos y ha hecho una actuación fantástica", remarcó.

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Aunque el sueño mundialista ha acabado para la escuadra noruega, el técnico valoró los logros del equipo, que por primera vez en su historia clasificaron a cuartos de final.

"Gradualmente hemos mejorado para enfrentarnos a las mejores selecciones del mundo. No queríamos ser un equipo de clasificación, sino de competición", reconoció.

El seleccionador de los Vikingos enfatizó en el buen ambiente en el vestidor durante todo el torneo. "Todos han contribuido y no nos hemos aburrido ni un minuto. Tenemos jugadores que se van con la sensación de que pueden enfrentarse de tú a tú con las mejores selecciones del planeta".

Noruega promedió 6.13 kilómetros por hora y el equipo recorrió 733932.11 metros. (Foto: AFP)

Solbakken terminó diciendo que la selección ha afianzado una especial conexión con la afición. "Hoy hay dolor y pena, pero espero que, de aquí a dos semanas, cuando echemos la vista atrás, nos sintamos mucho mejor. El verano de 2026 no ha estado nada mal", concluyó.

*Con información de agencias.