"Pusimos a Noruega en el mapa", dice orgulloso Haaland

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El delantero Erling Haaland aseguró este sábado que la histórica actuación de Noruega en el Mundial 2026 permitió poner a su país "en el mapa", pese a la eliminación tras la derrota 2-1 frente a Inglaterra en los cuartos de final.

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"Perdimos contra Inglaterra, pero dimos buena batalla", dijo el Androide, que fue neutralizado por la defensa inglesa en Miami, donde cerró su participación en su primer Mundial con siete goles.

Haaland sumó 47 pases con una precisión del 72%, registró 1 centro. (Foto: AFP)

"Con algunas decisiones diferentes, podría haber sido otra cosa, pero a este nivel, son los pequeños detalles los que cuentan", añadió en la zona mixta.

Haaland destacó especialmente el impacto que tuvo la campaña de la selección noruega, que alcanzó por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo.

Haaland registró 11 pérdidas de balón provocadas, 108 presiones defensivas y 5 presiones defensivas directas. (Foto: AFP)

"Las actuaciones son una cosa, vencer a Brasil (en octavos de final) es otra, pero creo que la forma en que pusimos a Noruega en el mapa es quizás lo que más me emociona", explicó el delantero del Manchester City.

"Espero que ahora podamos construir algo para la Eurocopa y los próximos Mundiales porque nuestra generación es increíble", añadió.

El goleador consideró además que el recorrido de su selección marcará un antes y un después.

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"Creo que ha cambiado Noruega y también me ha cambiado a mí", insistió.

El atacante reveló que apoyará a Inglaterra en lo que resta del torneo.

"Por supuesto que quiero que Inglaterra triunfe. Creo que de joven tenía una camiseta de Inglaterra antes que una de Noruega", comentó entre sonrisas.

Erling Haaland promedió una velocidad de 4.61 kilómetros por hora y recorrió 49468.92 metros. (Foto: AFP)

Preguntado por el desempeño de Jude Bellingham, autor de un doblete en la victoria inglesa y antiguo compañero suyo en el Borussia Dortmund, Haaland no escatimó elogios.

Noruega registró 12 lanzamientos de falta y 7 tiros de esquina ante Inglaterra con 4 tiros de esquina y 11 faltas cobradas. (Foto: AFP)

"No me sorprende que haya marcado dos goles hoy y que haya jugado como lo hizo. A veces recibe demasiadas críticas porque no marca suficientes goles, o por cualquier otro motivo. Para mí, es uno de los mejores del mundo".

*Con información de AFP.