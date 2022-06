Elon Musk al personal de Twitter: "Quien no haga bien su trabajo, será despedido"

"Quien no haga bien su trabajo, será despedido": Elon Musk dio su primer discurso al personal de Twitter

OTRAS NOTICIAS: La amenaza de Elon Musk que hace peligrar la compra de Twitter

El multimillonario Elon Musk brindó su primer discurso al personal de Twitter, como parte de su proceso de compra de la compañía.

Musk se dirigió a los más de 7 mil trabajadores explicando que está comprando la red social para evitar la "lente negativa" de los principales medios de comunicación y que los usuarios deben sentirse seguros en la plataforma, o no la usarán.

El multimillonario dueño de Tesla, continúa en el proceso de comprar Twitter. (Foto: El País)

Muchos de los trabajadores presentes están realmente preocupados por el acuerdo de 44 millones de dólares de Musk para adquirir la red social.

Ante esto, los empleados le preguntaron si despediría a la gente si sus puntos de vista políticos informarían a su liderazgo de la empresa, qué hará para recuperar la confianza y sus puntos de vista sobre la vigilancia del contenido dañino pero no ilegal, como la desinformación.

El magnate respondió: “Si alguien está logrando cosas, genial, lo amo. Si no, ¿por qué están aquí?”

En cuanto al monitoreo de contenido, reafirmó que la gente debería poder expresar sus puntos de vista "extremos" siempre y cuando no viole la ley. Pero no dejó claro sobre la manera en que esto podría realizarse.

Aún le preocupan las cuentas falsas

Además, reiteró su preocupación por el spam y los bots, hecho que habría frenado la continuación de la compra de Twitter, pues, según dijo, la compañía está escondiendo las verdaderas cifras sobre sus cuentas falsas.