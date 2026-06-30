DT de Costa de Marfil tras caer ante Noruega: "Nos faltó un poco de madurez"

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La eliminación de Costa de Marfil a manos de Noruega en los dieciseisavos de final del Mundial dejó un sabor amargo en el campamento de los Elefantes, pese a haber firmado la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo al alcanzar por primera vez la fase de eliminación directa.

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En declaraciones concedidas a L'Équipe, el seleccionador Émerse Faé destacó la entrega de su plantel, aunque reconoció que faltó experiencia para superar a los escandinavos.

"Lo dimos todo, pero nos faltó un poco de madurez", afirmó el técnico tras la derrota 2-1 frente a una Noruega que aprovechó sus oportunidades y selló el pase a los octavos de final, donde enfrentará a Brasil.

El capitán Franck Kessié compartió la frustración del plantel y aseguró que el resultado deja una sensación de oportunidad perdida.

Kessié (izq.) lamentó la eliminación de Costa de Marfil tras un partido que los Elefantes sintieron que pudieron ganar. (Foto: AFP)

"Después de un partido así queda un sabor muy amargo porque fue un encuentro muy equilibrado. Es difícil decir que fue un Mundial exitoso, porque sentimos que podíamos haber hecho aún más", declaró.

No obstante, el mediocampista también valoró el crecimiento del fútbol marfileño durante el torneo.

El "Presidente" felicitó a Haaland tras el partido disputado en Dallas. (Foto: AFP)

"Si vemos el torneo en su conjunto, el balance es positivo. Llegamos a la segunda ronda, algo que Costa de Marfil nunca había conseguido antes", concluyó Kessié.

Aunque la eliminación dolió, los Elefantes se despiden de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con la mejor participación mundialista de su historia y la sensación de haber dado un paso adelante en el escenario internacional.