Haaland recibe lluvia de elogios tras llevar a Noruega a los octavos del Mundial

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Erling Haaland fue el gran protagonista de la clasificación de Noruega a los octavos de final del Mundial. El delantero del Manchester City marcó el gol de la victoria 2-1 sobre Costa de Marfil y, tras el partido, no ocultó su emoción por llevar a los Vikingos a una instancia inédita en casi tres décadas.

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"Esto es increíble, esto es... no puedo decir malas palabras, pero esto es increíble. Esto es historia", expresó el atacante en declaraciones difundidas por Fox Sports.

El rendimiento de Haaland también fue destacado por sus compañeros. Martin Odegaard aseguró que contar con el delantero es una ventaja para cualquier equipo.

"Erling anota casi en cada juego que participa. Es increíble tenerlo en el equipo. Tenemos suerte de tenerlo y la idea es darle todas las oportunidades posibles", afirmó el mediocampista del Arsenal.

Erling Haaland SE PUSO EL CASCO VIKINGO para festejar la clasificación de Noruega.



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Sobre el próximo duelo ante Brasil, añadió que "será un juego difícil para ambas escuadras" y que Noruega se preparará de la mejor manera.

El seleccionador Stale Solbakken fue aún más contundente al elogiar a su goleador.

RUGIDO VIKINGO



Tras vencer a Costa de Marfil y clasificar a octavos de final, Noruega celebró con su icónico remo vikingo junto a su afición. pic.twitter.com/6izSkSCdZQ — José Ramón Fernández (@joserra_espn) June 30, 2026

"Hoy no participó mucho. Tuvo una gran oportunidad en la primera mitad. Y ahora ha vuelto a marcar el gol de la victoria.

Aporta tranquilidad al equipo tener a un jugador como él", señaló el estratega, quien también destacó su aporte fuera del área. "Está muy infravalorado en cuanto a la posesión del balón. Hoy no perdió ni un solo balón".

¡Octavos de Final para los escandinavos! ✅#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) June 30, 2026

Solbakken remató con una frase que resume el impacto del atacante: "Marcar cinco goles en tres partidos del Mundial, para un país pequeño como Noruega... No lo cambiaría por nadie. Porque es el mejor goleador del futbol mundial en la actualidad".

Por su parte, Antonio Nusa, autor del primer tanto frente a Costa de Marfil, también celebró el momento que vive la selección escandinava. "Es una gran alegría ayudar a mi país a hacer historia", afirmó.