La emotiva reacción de Messi tras convertirse en máximo goleador (video)

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El capitán de la Albiceleste se emocionó hasta las lágrimas luego de anotar su primer tanto contra Argelia.

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Tras la victoria de Argentina y anotar tres goles contra Argelia, Lionel Messi expresó su sentir al convertirse en el máximo goleador mundialista, lo que calificó como un "honor".

Sin embargo, afirmó que si bien se siente orgulloso de estar al lado de otras grandes estrellas del fútbol, reconoció que al final los números son "solo estadísticas".

Emocionado hasta las lágrimas

Durante el encuentro, el capitán de la selección argentina se mostró muy emocionado hasta las lágrimas tras anotar su primer gol.

(Foto: AFP)

Al finalizar el partido, Messi explicó el motivo de su reacción: "Fueron días complicados y la emoción fue por eso. Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la delegación", expresó.

La estrella argentina también expresó su sentir sobre este primer partido contra Argelia.

"Sabíamos que iba a ser un partido complicado, sabíamos que ellos tienen muy buenos jugadores. Son dinámicos, son intensos. Pero creo que estuvimos bien paraditos cuando no tuvimos la pelota", afirmó.

Reconoció que el primer tiempo costó un poco, pero "todo inicio es complicado".

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