El emotivo mensaje de Nelson Carreras tras estreno de "Eres un Ángel"

Nelson Carreras agradeció el cariño de sus "ranitas" por el apoyo durante el estreno del video de "Eres un Ángel".

EN CONTEXTO: Nelson Carreras estrena por todo lo alto "Eres un Ángel"



"Ya tengo mi ojillo aguadito por aquí, ¡ay Dios Santo!, ¡Cómo así que Top 1 en iTunes de dos países Y Top 50 en México?, ¡gracias, gracias, gracias!, no voy a llorar, los amo mucho de verdad, de todo corazón ustedes saben lo agradecido que soy con ustedes", dijo en su cuenta de Instagram.

"Este es un video especial para mis ranitas de Twitter, de verdad que estoy impresionado de cómo luchan tanto conmigo, a la par mía, me ayudan a salir adelante, de verdad que quiero que sepan que eso no es algo que tome a la ligera ni mucho menos, al contrario, me llena el corazón y hace que se me quiera explotar del amor, la felicidad y el respaldo y la seguridad que ustedes me hacen sentir, de verdad ¡gracias!", dijo Nelson.

"Nunca me voy a cansar de darles las gracias por todo lo que están haciendo, he visto sus tuits, sus post de Instagram, que no paran de stremear la canción ¡gracias, les amo muchísimo a todes y de verdad que ¡muak!", expresó.

MIRA EL VIDEO DE AGRADECIMIENTO:

Gracias por todo pic.twitter.com/xyfpqtgNOE — Nelson Carreras Oficial (@SoyNelsonC) October 28, 2022

RECUERDA EL VIDEO: