Nelson Carreras estrena por todo lo alto "Eres un Ángel"

Nelson Carreras estrenó por todo lo alto su primer tema "Eres un ángel" y previo a esto realizó una "alfombra verde" donde invitó a conversar en un "en vivo" a influencers y compañeros ex académicos.

Previo al lanzamiento el cantautor conversó con Paola Chuc, Cesia (ganadora de La Academia 20 años), Rubí, Jackie, Ángel Bunny y Rebel Mörk.

Nelson compartió su emoción y nervios por este momento importante en su carrera, también reveló que su lanzamiento significa mucho para él pues invirtió y trabajó muy duro involucrándose en los detalles de la producción del material a cargo de un equipo profesional.

Cesía, Rubí y Jackie le desearon lo mejor al representante de Guatemala en el reality, afirmando que tenía un carisma muy especial por su gran conexión con el público. También lo felicitaron por "invertir en su carrera" al haber trabajado tan rápido en su propia música y haberla lanzado pronto con apoyo de sus fans.

Nelson también contó que todo se tomó en unas ruinas que representan cambios, además contó detalles de la grabación como que en la escena de la tina se usó un poco de leche en polvo y colorante.

"No quiero llorar, no quiero llorar" dijo en el en vivo al invitar a sus "ranitas" a no perderse este estreno, mientras muchos desearon que su tema llegara a ser uno de los más vistos en Youtube.

MIRA EL VIDEO: