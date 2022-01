El emotivo video de Carlos Peña para presentar a su hija recién nacida

Carlos Peña publicó un emotivo video con un poderoso mensaje donde presentó a Victoria, su hija recién nacida.

En el clip se muestra el momento en el que junto a su esposa, Christa García, se dirige al hospital para la llegada de su pequeña, nacida el 29 de diciembre.

(Foto: Instagram)

"Victoria ya está a punto de nacer, vamos al hospital", dijo Peña mientras grababa a Christa.

"¿Cómo te sentís?, preguntó García.

"¿Que cómo me siento?, me siento emocionado, me siento feliz, me siento agradecido con Dios, me siento muy ansioso por conocer a mi hija... ¿Cómo me voy a sentir?", expresó Carlos entre lágrimas.

Christa y Victoria. (Foto: Instagram)

En el post Peña escribió:

"Mágicamente nuestro 2021 terminó de la forma más especial que se puede, nos sorprendió porque en nuestros planes terrenales no estaba pasar el 31 de diciembre en un hospital pero en los planes de Dios sí y fue perfecto, mágico, único. ¿Cómo creen que será nuestro 2022 si nuestros corazones están a tope, no se puede ser más feliz, no puedo estar más agradecido. Ya está con nosotros nuestra Victoria y aquí se las presento. Gracias a quienes han estado pendientes de mi esposa, de mi hija y de mí. ¡Gratitud al 100%!".

Christa García también compartió en sus redes este mágico e irrepetible momento con una serie de fotografías.

