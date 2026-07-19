La entrada de Donald Trump a la final del Mundial

-

Ivanka Trump compartió cómo ingresaron ella y Donald Trump a la final del Mundial FIFA 2026.

OTRAS NOTICIAS: Captan a Piqué en la final del Mundial previo al show de Shakira

Un video compartido en redes sociales muestra el momento en que el presidente de Estados Unidos observa, desde la ventana del vehículo en el que se desplaza, a la multitud reunida para el encuentro entre España y Argentina.

"Entrando", es la palabra que usan para el momento en el que van a aterrizar.

El mandatario y su hija no se perdieron la final y anunciaron su llegada a sus seguidores al MetLife Stadium. Conocido durante el torneo como Estadio Nueva York Nueva Jersey.

MIRA: