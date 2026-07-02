Entrenador del Congo se entera de la muerte de su padre en plena conferencia (video)

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Sébastien Desabre, seleccionador del Congo, se enteró de la muerte de su padre tras quedar eliminados del Mundial.

El entrenador de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, vivió este miércoles uno de los días más difíciles.

No solo quedó eliminado del Mundial, tras caer ante Inglaterra, además se enteró sobre el fallecimiento de su padre en plena conferencia de prensa.

El entrenador del Congo hablaba sobre el desempeño de su selección, cuando se acercó el jefe de prensa del equipo africano para extender su pésame por la muerte de su padre.

"Queremos anunciar que el entrenador perdió a su padre. Así que nuestras más sinceras condolencias". Ante esta noticia, el técnico francés de 49 años reaccionó con un emotivo "gracias", visiblemente sorprendido. Segundos después, abandonó la sala, no sin antes lanzar una mirada severa a su interlocutor.

Mira aquí el momento:

Sebastian Desabre, entrenador de República Democrática del Congo, se entera en rueda de prensa de que falleció su padre#NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS pic.twitter.com/0KX3HdjyTI — Diario AS (@diarioas) July 2, 2026

Hasta ahora se desconoce el motivo de por qué Sébastien Desabre recibió la información del deceso de su papá en ese momento.

La nación de Congo estuvo a punto de lograr una victoria contra Inglaterra durante gran parte del partido, equipo que se alzó con el triunfo en los últimos quince minutos gracias a un doblete de Harry Kane.