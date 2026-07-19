Enzo Fernández sale expulsado: La final España vs. Argentina se va a tiempos extras

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Enzo Fernández salió expulsado al minuto 90+3 por una falta sobre Cubarsí, en donde vio la segunda tarjeta amarilla, en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

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Fernández, volante del Chelsea, vio la segunda tarjeta amarilla en el cierre del partido y dejó a Argentina con uno menos, en una parte crucial del partido, con el marcador 0-0.

España y Argentina están jugando tiempos extras en la final del Mundial 2026, después de 90 minutos en los que la Roja tuvo 15 tiros a portería y la Albiceleste no tuvo ninguno.