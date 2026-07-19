Mundial 2026
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Argentina pierde a Lisandro Martínez por lesión al minuto 44

  • Con información de Jeniffer Gómez
19 de julio de 2026, 14:03
Lisandro Martínez tuvo que dejar la final entre España y Argentina por una lesión. (Foto: AFP)

Lisandro Martínez tuvo que dejar la final entre España y Argentina por una lesión. (Foto: AFP)

El defensa central de la selección de Argentina, Lisandro Martínez, pidió su cambio al minuto 44 por una lesión en la final del Mundial 2026 entre la Albiceleste y España.

Poco antes del medio tiempo, Martínez, jugador del Manchester United, cayó al césped e hizo señas al técnico Lionel Scaloni para pedir el cambio en el Estadio de Nueva York. En su lugar ingresó el experimentado Nicolás Otamendi.

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Martínez, pieza clave en la última línea de Argentina, suma un gol y una asistencia en el Mundial 2026. En la final de este domingo, el futbolista argentino ya había visto la tarjeta amarilla. 

Después de 45 minutos disputados, España y Argentina empatan sin goles.

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