Argentina pierde a Lisandro Martínez por lesión al minuto 44

El defensa central de la selección de Argentina, Lisandro Martínez, pidió su cambio al minuto 44 por una lesión en la final del Mundial 2026 entre la Albiceleste y España.
Poco antes del medio tiempo, Martínez, jugador del Manchester United, cayó al césped e hizo señas al técnico Lionel Scaloni para pedir el cambio en el Estadio de Nueva York. En su lugar ingresó el experimentado Nicolás Otamendi.
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Martínez, pieza clave en la última línea de Argentina, suma un gol y una asistencia en el Mundial 2026. En la final de este domingo, el futbolista argentino ya había visto la tarjeta amarilla.
Después de 45 minutos disputados, España y Argentina empatan sin goles.