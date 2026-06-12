Equipo de "El Congo" destaca por llamativos trajes a su arribo al Mundial 2026

-

Integrantes del equipo de futbol de El Congo llamaron la atención al arribar vestidos con elegantes trajes y un toque de estampado de Leopardo.

OTRAS NOTICIAS: Personalidades que asistieron a la inauguración del Mundial FIFA 2026

La delegación lució de saco y pantalón negro y agregó una banda emulando a la piel de leopardo, uno de los animales más poderosos que habita el país.

Además de las prendas también usaron maletas con tela estampada que simula al sigiloso felino.

La selección de la República Democrática del Congo tiene su base oficial de operaciones en Houston, Texas durante el Mundial de 2026 y utiliza el complejo deportivo "Houston Sports Park" para sus entrenamientos. Su arribo no pasó desapercibido por su inigualable estilo.

Foto: Redes Sociales.

La República Democrática del Congo (RDC) en el Mundial

Clasificó a la "Copa del Mundo de 2026", marcando su regreso histórico tras 52 años de ausencia (la última vez fue bajo el nombre de Zaire en Alemania 1974). El equipo llamado los "Leopardos" cuenta con jugadores destacados que militan en Europa.

MIRA:

Foto: Oficial.

Foto: Oficial.