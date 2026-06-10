Equipos de Liga Nacional que se han coronado en año mundialista

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Gloria en año mundialista: Los que gritaron ¡campeón! en la Liga Nacional y en el Mundial.

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Uruguay fue el primer campeón del Mundo en 1930, once años después de iniciarse la liga en Guatemala.

El primer torneo oficial de la liga guatemalteca se celebró en 1919, pero no fue hasta once años después que se desarrolló la primera justa mundialista. En 1930, el primer campeón del planeta fue Uruguay en su casa, mientras la Universidad escribió un nuevo capítulo del futbol nacional levantando un quinto título.

En año mundialista, Municipal celebro su pentacampeonato, el primero del futbol guatemalteco.

Municipal y Comunicaciones son los clubes que acaparan la mayor cantidad de títulos en año mundialista, con 11 y 9 respectivamente. En 2006, cuando Italia conquistaba tierras alemanas, los rojos celebraban su pentacampeonato. Así mismo, los cremas celebraban la seguidilla de campeonatos en 2014 que los llevaron al hexa, cuando Die Mannschaft levantó su última copa.

Aunque el hexacampeonato de Comunicaciones llegó hasta 2015, los cremas en el año 2014 celebraron la seguidilla de títulos que posteriormente se convertiría en su sextete.

Xelajú forma parte de esta historia con un título en 1962, cuando Brasil se imponía en el Mundial. Los pechoamarillos, por su lado, acapararon el 2018 con su bicampeonato mientras cantaba el gallo para Francia.

Guastatoya reinó en 2018, doblete de títulos mientras Francia hacía lo suyo en Rusia.

Aurora se ha unido a los festejos en dos ocasiones (1978 y 1986) y Cobán en una (Apertura 2022). Los militares alzaron el trofeo junto a Argentina en dos ocasiones. La tercera estrella de la Albiceleste estuvo acompañada del torneo local para los Príncipes Azules. United 2026, ¿quiénes se coronarán junto a Municipal?