¿Por qué Erling Haaland regresó con un mapache a Noruega?

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La selección de Noruega arribó a su país tras perder ante Inglaterra en los octavos de final y Erling Haaland bajó del avión con un regalo de su viaje a Estados Unidos: un mapache disecado.

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Las cámaras de los medios internacionales captaron el arribo del equipo y notaron que la estrella de esta Copa del Mundo bajó y con entusiasmo saludó a la afición, llevando consigo un mapache disecado con una botella vacía de wisky.

¿De qué se trata el mapache disecado que porta Haaland?

Se trata de un souvenir de la tienda "Wild Bill's Western Store", ubicada en Dallas, Texas, donde el equipo jugó los dieciseisavos de final, el objeto tiene un valor de $750 (Un aproximado de Q5,700).

Se dice que además obtuvo un clásico sombrero vaquero estadounidense y un par de botas.

Los encargados de la tienda que ya tiene fama en la localidad por sus objetos clásicos de la cultura tejana expresaron:

"Apenas puso un pie dentro de nuestro comercio y dijo que le encantaba el lugar. ¡Fue increíble! Fue muy amable y todos estábamos radiantes de alegría. Jamás lo olvidaremos".

También habría obtenido una playera con el lema "Y'all can kiss my Dallas" (Puedes besar a mi Dallas), además se tomó fotografías en el lugar.

Erling Haaland

Es un futbolista profesional de la liga noruega, nació en Inglaterra, de nacionalidad y selección noruega, es conocido como uno de los mejores delanteros del mundo.