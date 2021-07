Paty Navidad se contagió de Covid-19, pese a que negaba el coronavirus

La mexicana asegura que no se contagió de Covid-19 a pesar que las pruebas dieron positivo.

Paty Navidad es una de las estrellas que contrajo Covid-19 durante la grabación del reality Master Chef Celebrity, sin embargo ella niega tenerlo pues es escéptica al virus.

Ella, Rebeca de Alba y Dalú (ganadora de La Academia 2019) dieron positivo en las pruebas que por seguridad laboral son hechas cada cierto tiempo en los sets de las producciones de la televisora. Ante esto las grabaciones del programa se cancelaron.

La mexicana dijo a sus seguidores de Instagram que no está contagiada con un rotundo mensaje que muestra su postura ante la situación.

“No estoy enferma de: ‘una clave de Nuevo Orden Mundial’… Gracias a Dios estoy completamente sana y sin ningún síntoma de absolutamente nada” escribió junto a una imagen en la que se “explica” el significado de COVID-19, argumentó.

Paty no usa mascarilla, no mantiene distanciamiento ni mantiene medidas de higiene para prevenir algo en lo que no cree.

La famosa renegó acerca de ello:

“No tengo problema en realizarme pruebas de protocolo que ahora resulta que son requisitos indispensables para poder trabajar casi en cualquier trabajo, soy profesional y disciplinada, pero definitivamente pienso que nadie en el mundo se infecta de un terrorífico ‘virus letal’ sin tener ni un sólo síntoma… como están diciendo que es mi caso y el de varios de mis compañeros, eso es una vil mentira”.

El mensaje de Paty Navidad por el Covid-19. (Foto: oficial)

Navidad se ha visto envuelta en la controversia por sus comentarios cuestionando la existencia del Covid-19, uno de los más recientes fue que la vacuna está siendo usada para controlar e "hipervigilar" a la población, además de decir que es “la misma gripe de todos los años que muta cada dos”.

Navidad era parte de Master Chef. (Foto: Oficial)

