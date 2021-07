Galilea Montijo habla sobre acusaciones de abuso sexual contra el cantante Mario Bautista

“Es tan fácil señalar a alguien hoy en día, dicen: ´Ay me violó, ay me hizo, ay me todo´, dijo Galilea Montijo sobre el polémico caso de Mario Baustista.

Galilea Montijo pidió que se hagan leyes para castigar a las personas que hacen declaraciones falsas sobre actos de violación o agresión sexual porque perjudican la imagen de los artistas.

Esto debido a que en el programa Hoy presentaron el caso por el que se le acusó al cantante Mario Bautista de violador.

La conductora reflexionó sobre la igualdad de la mujer y comentó que es necesario que se castigue tanto a los culpables como a las y los que levantan falsos.

“Es tan fácil señalar a alguien hoy en día, dicen: ´Ay me violó, ay me hizo, ay me todo´ y luego como los de Michael Jackson que años después salieron a decir que no era cierto. También tendría que haber como la misma (justicia), ¿no?”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MARIO BAUTISTA (@mariobautista)

Por otro lado, su compañero Arath de la Torre, la apoyó explicando que mentir a la autoridad también es considerado un delito grave.

Andrea Legarreta y Paul Stanley también estuvieron de acuerdo con la solicitud de Galilea.

“Que bueno que ya se resolvió” dijo Arath, a lo que Galilea hizo énfasis en que fue lo mejor para Mario Bautista.

El caso de Mario Bautista

Al cantante mexicano se le acusó de violador en el mes de marzo, cuando dos adolescentes de 17 y 18 años, originarias de Guadalajara, relataron los hechos que supuestamente vivieron junto al cantante.

Ambas mujeres relataron que conocieron al cantante en un antro y que él las invitó a su casa de Acapulco. Según esa declaración pública, Mario Bautista les pagó el viaje y cuando llegaron sufrieron algunos percances con su chofer y los guardaespaldas.

Una vez dentro de la casa, supuestamente les ofrecieron alcohol, marihuana y cocaína. Las chicas declararon que en ese momento el influencer comenzó a manosearlas.

Sin embargo, meses después, las supuestas afectadas retiraron la demanda en su contra, con lo que el problema legal se resolvió a favor del cantante.

En la entrevista que dio para Hoy, el originario de la Ciudad de México, mencionó que ya se siente tranquilo porque ya no hay denuncias en su contra y las mujeres que lo señalaron declararon que habían mentido.

“Fue un asunto que se cerró, fue algo que tenía que pasar y pasó de la mejor manera. Yo agradezco. Las mismas niñas salieron a decir que era una mentira”, dijo.