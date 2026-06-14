Escocia vence a Haití y se adueña del liderato del Grupo C

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Haití perdió 1-0 ante Escocia este sábado en su debut en el Mundial 2026, en un duelo donde los caribeños, que regresaban a una Copa del Mundo después de 52 años, pudieron empatar en los minutos finales.

El capitán del Aston Villa John McGinn rompió el sueño haitiano de puntuar por primera vez en un Mundial al anotar el gol de la cita al minuto 28, en un duelo disputado en el Estadio de Boston, Estados Unidos.

Con este resultado, Escocia, que regresa a un Mundial tras Francia 1998, lidera el Grupo C con 3 puntos, seguido por Marruecos y Brasil con un punto cada uno, mientras que Haití cierra la llave sin unidades.

Escocia llega tranquilo a la segunda jornada del grupo, calendarizada para el próximo viernes 19 de junio, fecha en la se medirá a Marruecos, mientras que Haití chocará fuerzas ante Brasil.