Vinicius no quedó conforme tras empate de Brasil: “Tenemos que trabajar más”

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Vinicius Jr. no ocultó su inconformidad tras el empate 1-1 de Brasil frente a Marruecos en el debut de la Canarinha en la Copa del Mundo y aseguró que el equipo debe enfocarse en corregir errores de cara a su próximo compromiso.

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El delantero del Real Madrid, autor del gol brasileño, reconoció que el combinado sudamericano aún tiene margen de mejora y que el estreno dejó lecciones importantes para el resto del torneo.

"El debut siempre es muy difícil, pero tenemos que mejorar, seguir evolucionando. Esto es una Copa del Mundo y no hay partidos fáciles", declaró tras el encuentro disputado en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

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El 7 consideró que uno de los aspectos a corregir es el manejo de la posesión, especialmente para evitar los contragolpes de los rivales.

"Tenemos que mantener más la pelota, quedarnos más con la pelota y moverla de un lado al otro, porque muchas veces el adversario sale a defenderse y salir al contraataque. Encajamos un gol en una contra", lamentó.

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Pese al tropiezo en el arranque del grupo C, el atacante prefirió centrar la atención en el trabajo que deberá realizar el equipo durante los próximos días.

"No tenemos mucho que hablar y sí trabajar porque el próximo partido está muy cerca", agregó el brasileño, que ya pone la mira en el duelo frente a Haití este viernes (6:30 p. m.), correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos.