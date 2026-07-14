Escuchamos a Lamine Yamal y a Luis de la Fuente en conferencia

-

La puerta se movió a los 42 minutos exactos desde que Deschamps la cerró, y Luis de la Fuente la abrió, para el turno de España en la conferencia de prensa previo a semifinal de este martes (1:00 de la tarde).

Si para escuchar a Deschamps y Emery la sala de conferencias ya estaba llena, para oír a De la Fuente y la sorpresa de Lamine Yamal, no digamos. Muchos periodistas, hasta de pie, pero cerca del DT y de la joven figura de La Roja.

Dos generaciones, pero un mismo objetivo. Buen ejercicio presenciamos ayer en Dallas. Primero salió el estratega, de 65 años, hablando pausado, recitando frases de poetas y hasta recordando al imperio romano. Para instantes después, escuchar las respuestas cortas del jugador del Barsa, de 19 años, que brillaba más por una cadena de oro que le colgaba en el cuello.

De la Fuente parece un muy buen conversador, de futbol y otros temas. (Foto: Rudy Martínez)

Buen desafío tiene el DT: conectar con los jóvenes. Pero a lo suyo, le restó importancia a lo que había dicho Dechamps sobre el favoritismo: "A mí lo de ser favoritos no me significa nada. No es decisivo. Nos enfrentamos dos grandes selecciones. Como la otra semifinal".

Precisamente de Francia, expresó: "Los tenemos muy estudiados. Nos conocemos bien. Tiene futbolistas de una dimensión excepcional, pero nosotros también".

El cumpleañero

Yamal recibió la felicitación por su cumpleaños 19 de todos los presentes, y para empezar, contó que la cadena de oro que tenía en el cuello era un regalo propio.

Sonriente estuvo Yamal en toda la conferencia, luciendo también su nueva cadena de oro. (Foto: Rudy Martínez)

"Es el partido más importante que voy a jugar. Estamos muy ilusionados y nos vemos peleando por ser campeones del mundo", confesó.

Cuando le preguntaron si tenía presión, respondió: "No siento. Ustedes dicen que no estoy a mi mejor nivel, así que no tienen que esperar nada de mí. Pero ante Francia confío en que saldrá todo bien. Estoy seguro de que va a ser un día especial".