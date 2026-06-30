España se alista con plan A, B y C para enfrentar a Austria

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La selección de España sigue preparando todos los detalles de cara al juego de dieciseisavos de final contra Austria, pactado para este jueves a la 1:00 p. m. en el Estadio de Los Ángeles.

Este martes, nuevamente a puerta cerrada, el equipo de Luis de la Fuente trabajó incluso en los tiros desde el manchón penal, según confirmó el jugador Alejandro Grimaldo a las agencias noticiosas.

España hizo 21 cambios de orientación durante la fase de grupos en la Copa Mundial FIFA 2026, con un acierto de 95 %. (Foto: AFP)

De la Fuente no quiere sorpresas el jueves, por lo que contempla el plan A, B y C para medirse ante una selección que camina con paso firme en la Copa Mundial 2026, y que también ansía el boleto a octavos de final.

Los españoles recuerdan con claridad las eliminatorias de Catar 2022 y Rusia 2018, ambas con el mismo panorama: llave de octavos, España favorita ante el rival y tanda de penales tras empatar en el alargue. De la Fuente está dispuesto a cambiar la historia.

La Roja sumó 78 intentos de ruptura de líneas, con una acertividad de 72 %. (Foto: AFP)

Para los españoles, los tiros desde el punto penal han sido un talón de Aquiles, por lo que el seleccionador aprovecha los entrenamientos sin prensa para reforzar algunos aspectos y, sobre todo, corregir aquello que ponga en peligro su objetivo principal: seguir en competencia hasta pelear por el trofeo.

Lamine Yamal ha registrado 75 pases, con una precisión del 87 %. Suma, además, 18 centros. (Foto: AFP)

Aunque la situación física de Lamine Yamal genera varias dudas, todo apunta a que el extremo podría jugar los 90 minutos contra Das Team.